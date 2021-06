Wochenmarkt in Haselünne punktet mit regionalen Produkten

Eine große Auswahl an Blumen bietet der Wochenmarkt in Haselünne am Stand von Erwin Petermann.

Heinrich Schepers

Haselünne. „Ich kaufe gerne auf dem Markt ein, weil ich weiß, dass ich hier gute Ware bekomme“, sagt Andreas Otten. Der Haselünner gehört zu einer wachsenden Anzahl an Menschen, die den Wochenmarkt regelmäßig besuchen.

Am Eingang des Wochenmarktes in Haselünne wird der Besucher von einem Blütenmeer empfangen. Rosafarbene Hortensien stehen neben duftendem Lavendel. Dazwischen findet sich ein reichhaltiges Angebot an unterschiedlichen Stauden, Topfblumen un