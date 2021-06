Corona-Impfaktion bei Firma Berentzen in Haselünne

Mitarbeiter der Berentzen-Gruppe aus Haselünne werden geimpft.

Berentzen

Haselünne . In dieser Woche hat die Berentzen-Gruppe mithilfe ihres Betriebsarztes allen Mitarbeitern in Haselünne ein Angebot für eine Corona-Schutzimpfung gemacht.

Laut Unternehmen seien alle Angestellten, die noch keine Impfung erhielten, aber Interesse an einer solchen hatten, am vergangenen Mittwoch in den Räumlichkeiten der Unternehmensgruppe geimpft worden. Insgesamt 80 Personen haben d