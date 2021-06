Versuchter Einbruch in Haselünner Wohnung

In der Nacht zu Sonntag kam es in Haselünne zu einem versuchten Einbruch (Symbolbild).

imago images / Becker&Bredel

Haselünne. In der Nacht zu Sonntag ist es in Haselünne zu einem versuchten Einbruch gekommen. Vermutlich durch einen Anwohner gestört, ergriff der Täter die Flucht.

Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, ereignete sich der versuchte Einbruch am Wiesenweg in Haselünne. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Dabei wurde er der Polizei zufo