Auch die Band Boys Named Sue wird bei dem Open-Air-Konzert in Haselünne spielen.

Boys Named Sue

Haselünne . Weil das große Singer-Songwriter-Festival in Haselünne auch in diesem Jahr wieder abgesagt werden musste, plant der Verein Stadtmarketing Haselünne nun stattdessen diverse Open-Air-Konzerte in der Innenstadt.

Insgesamt sechs Konzerte sollen im Juli und August unter freiem Himmel stattfinden. Die Geschäftsführerin Elisabeth Vocke vom Stadtmarketing Haselünne erzählt, worauf sich die Haselünner bei den musikalischen Auftritten freuen können, und w