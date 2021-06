Auto fängt bei Fahrt in Haselünne Feuer

Am Montagabend ist ein Auto in Haselünne während der Fahrt in Brand geraten.

Marco Schlösser

Auf der Fahrt fing ein Audi plötzlich an im Motorraum zu qualmen, nachdem kurz vorher die Motorkontrollleuchte angegangen war. Der Qualm zog in den Fahrerraum hinein. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch in die Straße Kapellenweg zum Stehen