Kanu an Bootsanleger in Haselünne-Lehrte gekentert

Die zunächst alarmierte Feuerwehr musste an der Hase in Haselünne-Lehrte nicht mehr eingreifen.

Symbolfoto: Daniel Bockwoldt / dpa

Haselünne-Lehrte. In Haselünne-Lehrte ist am frühen Samstagabend ein Kanu mit drei Männern an Bord gekentert. Die alarmierte Feuerwehr musste aber nicht eingreifen.

Die drei Männer waren nach Angaben der Polizei auf der Hase aus Bückelte kommend in Richtung Bokeloh unterwegs und wollten gegen 18.20 Uhr an dem Bootsanleger eine Pause einlegen. Beim Versuch, das Ufer zu erreichen, sei das Kanu umgekippt,