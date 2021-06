Im Elisabeth-Krankenhaus der Niels-Stensen-Kliniken in Thuine können Patienten bald wieder Besucher empfangen.

Carsten van Bevern

Haselünne. Wegen der sinkenden Corona-Zahlen haben die Niels-Stensen-Kliniken ihre Besucherregelungen angepasst. Besucher müssen vorab einen Antigen-Schnelltest vorweisen.

Ab kommender Woche können Patienten der Niels-Stensen-Kliniken in Haselünne und Thuine wieder Besuch empfangen. "Dann darf eine Person den Patienten in der Zeit von 14.30 bis 17.15 Uhr für eine Stunde besuchen", heißt es in einer