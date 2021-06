Das verletzte Vorderbein von Feldhase Blümchen ist mittlerweile gut abgeheilt.

Harry de Winter

Haselünne. Yvonne Schwirtz aus Haselünne betreibt eine private Wildtierstation. Weil sie sich um einen von einer streunenden Hauskatze verletzten kleinen Wildhasen kümmert, erlitt sie von "Tierschützern" einen Shitstorm bei Facebook.

Im Haus von Yvonne Schwirtz dreht sich in der oberen Etage alles um ein Thema: Um in Not geratene Wildtiere. Vom kleinen Singvogel über Wildmäuse und Wanderratten bis hin zum Feldhasen haben alle diese Tiere bei der 32-Jährigen eine Bleibe