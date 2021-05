Lea Leigers: Wenn ich das Feuer sehe, bin ich in meinem Element

Lena Leigers ist mit 16 Jahren zur Freiwilligen Feuerwehr Haselünne gekommen.

Leigers

Haselünne. Wenn der Melder losgeht, lässt sie alles stehen und liegen. Seit sie 16 ist, fährt Lena Leigers für die Freiwillige Feuerwehr in Haselünne. Eigentlich ist sie Krankenpflegerin. Wie vereint sie Beruf und Ehrenamt?

Ob mitten in der Nacht oder an ihrem Geburtstag, wenn ein Einsatz gemeldet wird, ist Lena Leigers bereit. Die 32-Jährige ist schon lange bei der Freiwilligen Feuerwehr in Haselünne - genau wie ihr Vater und früher auch ihre Schwester. Über