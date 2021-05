Haselünne . Diskosterben in der Corona-Krise? Leere Tanzflächen und fehlende Einnahmen – für viele Clubbesitzer ist die Pandemie eine große Herausforderung. Auch für Inhaber Jan Gödiker vom Step-Up in Haselünne.

Seit über einem Jahr hat die Diskothek Step-Up am Rande der Hasestadt, im Industriegebiet, bereits geschlossen. Die Stühle an der Bar und neben der sonst gut gefüllten Tanzfläche stehen nun schon seit Mitte März 2020 oben. Einst tanzten hier fast jedes Wochenende junge Erwachsenen, aber auch älteren Gäste aus Haselünne und Umgebung. Für Diskothekenbesitzer Jan Gödiker ist es eine harte Zeit. „Ich will mich aber gar nicht beschweren, es hat so viele Branchen getroffen. Wir müssen das so akzeptieren.“

In absehbarer Zeit wird der 38-Jährige das Licht wohl auch noch nicht wieder einschalten dürfen. Laut niedersächsischen Corona-Stufenplan dürfen die Clubs und Bars sowie Diskotheken erst in der Stufe 1 (Inzidenzwert zwischen 10 und 35) wieder öffnen. Pro Gast müssen zehn Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. „Sobald es irgendwie wieder möglich sein wird, werde ich aber für meine Gäste die Türen wieder öffnen“, so der Haselünner. Unter welchen genauen Hygienevorschriften das dann ablaufen soll, sei ihm bislang noch nicht im Detail bekannt.



Keine Motto-Partys und Events im Corona-Jahr

Die Familie Gödiker hat bereits 1995 die Disko eröffnet. Seit 2014 hat der 38-jährige Emsländer das Geschäft seiner Eltern übernommen. Regelmäßig wurden im Step-Up Abi-Festivals, Halloween-Feten und Beach-Partys veranstaltet. „Die Gäste sind teilweise mit Bussen zu den Abi-Feiern angereist. Legendär sind bei uns auch die Silvester- und Weihnachtspartys. Dann ist der Club immer gut gefüllt und man kann mit einem starken Umsatz rechnen“, sagt Gödiker.





Im vergangenen Jahr hätte das Step-Up sogar 25-jähriges Jubiläum gehabt, auch das konnte die Familie nicht mehr mit den Gästen feiern. „Die Partys, Veranstaltungen und auch Gäste fehlen uns natürlich.“ Der 38-Jährige will die Jubiläumsfeier jedoch sobald es geht nachholen.

Neue Eventhalle aufgebaut

Zusätzliche veranstaltete der Haselünner jedes Jahr auch viele Events wie Nachtflohmärkte, Old- und Youngtimer-Treffen sowie Landjugendfeten. „Wir hatten zudem auch gerade unsere neue Eventhalle nebenan fertiggestellt. Dann kam die Corona-Pandemie und es konnte nichts stattfinden“, erzählt der 38-jährige Betreiber. Er sei für das Jahr 2020 komplett ausgebucht gewesen.

Die Veranstaltungen mussten alle storniert werden. „Ob Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, Trauerkaffee oder Firmenfeiern – in der Halle haben bis zu 220 Gäste Platz und auch die Räume können abgetrennt werden. Aber leider kam uns die Pandemie dazwischen.“ Auch die Buchungen für 2021 fallen zunächst für die Eventhalle weg. „Die Leute können derzeit schlecht ihre Feiern planen. Man kann nur abwarten, wie sich die Lage entwickelt.“

Seit über einem Jahr hat der Disko-Betreiber nun ein zweites Standbein aufgebaut. Er bietet viele verschiedene Burger mit Pommes außer Haus am Step-Up an. Dabei setzt der Haselünner auch auf ausgefallenen Saison-Burger mit Spargel, Nachos oder Gyros. Auch die Außenterrasse möchte er bald wieder öffnen. „Das wurde im vergangenen Sommer schon gut angenommen von den Gästen. Wir hoffen jetzt noch auf gutes Wetter.“