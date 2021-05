Tretbootverleih am Haselünner See steht in den Startlöchern

Am Haselünner See gibt es demnächst wieder ein Tretbootverleih. Bürgermeister Werner Schräer hat bereits eine Testfahrt mit Andreas und Michael Wehry vom "Haus am See" gemacht.

Ina Wemhöner

Haselünne . Während die Sanierungsarbeiten am "Haus am See" noch auf Hochtouren laufen und im Sommer zunächst mit der Außengastronomie gestartet werden soll, gibt es jetzt schon ein Angebot für alle Wasserfans.

Die Arbeiten am Restaurant und Hotel "Haus am See" in Haselünne kommen gut voran. Auf die Eröffnung müssen die Gäste aber noch einige Monate warten. Besitzer Andreas Wehry will im Sommer jedoch schon auf seiner Außenterrasse die ersten