Corona-Schnelltestzentrum in der Stadthalle in Haselünne

In Haselünne soll in der Stadthalle bald ein Testzentrum entstehen.

Martin Schutt/dpa

Haselünne . Mehr Sicherheit für Haselünner in der Pandemie: Die Malteser bieten eine kostenfreie Bürgertestung an. Ab Freitag (14. Mai) wird in der Stadthalle Haselünne ein Corona-Schnelltestzentrum geöffnet.

Die Malteser führen die Abstriche dann an vier Wochentagen in der Stadthalle Haselünne durch. Alfred von Gescher, Stadtbeauftragter der Malteser Haselünne, ist optimistisch: „Covid-19-Infizierte durch Schnelltest zu entdecken ist eine wicht