"Haus am See" in Haselünne hat einen neuen Besitzer

Am Restaurant "Haus am See" tut sich was: Das komplette Restaurant und Hotel wird saniert. Der neue Besitzer und Inhaber Andreas Wehry hat ein komplett neues Konzept erarbeitet.

Ina Wemhöner

Haselünne . Bagger, Kran und Bauarbeiten – Das Restaurant und Hotel "Haus am See" in Haselünne wird saniert und umgebaut. Viele Haselünner haben sich das lange gewünscht. Aber wer ist der neue Besitzer?

Viele Anwohner zieht es derzeit zum Verweilen an den Haselünner See. Das liegt zum einen an dem schönen Wetter, zum anderen sind sie neugierig, was dort derzeit Neues entsteht. Denn hinter dem Parkplatz sind die Bauarbeiter bereits seit Woc