Blick auf die Startseite der Aktion "Liebe gewinnt" und den Altarraum der katholischen Kirche St. Vincentius in Haselünne. Der dort geplante Gottesdienst am 10. Mai wird verschoben.

Daniel Gonzalez-Tepper

Haselünne. Die Segensfeier für alle Liebende in der katholischen Kirche in Haselünne muss verschoben werden. Grund ist die steigende Zahl der Corona-Infizierten in der Stadt an der Hase.

Auf den Gottesdienst unter dem Motto "#liebegewinnt", der eine Reaktion auf die Weigerung des Vatikans zur Segnung von homosexuellen Paaren sein sollte, hatten sich wie berichtet sehr viele Gläubige und gleichgeschlechtl