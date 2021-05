Förderbescheide auch für die Paulusschule in Haselünne: Hier sollen neue Klassenräume entstehen, barrierefrei umgebaut, die Mensa erweitert und Spielgeräte angeschafft werden.

Reinhild Wilmes

Haselünne . An den Grundschulen tut sich was. Verbesserungen, Sanierungen und Ausbaumaßnahmen für den Schulalltag stehen nun an und werden gefördert. Aber welche Schulen im Emsland dürfen sich freuen?

Worum geht es genau?: Der Bund fördert Länder und Kommunen mit zusätzlichen 750 Millionen Euro beim Ganztagsausbau. In Vorbereitung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung werden Planungsleistungen oder Investitionen in Ausstatt