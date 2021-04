Radfahrerin verletzt sich bei Unfall in Haselünne

Verletzt wurde eine Radfahrerin am Freitag bei einem Unfall in Haselünne.

Symbolfoto: Michael Gründel

Haselünne. Eine Radfahrerin ist am Freitagmorgen in Haselünne bei einem Verkehrsunfall in Haselünne verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war die 49-Jährige gegen 7.50 Uhr in Richtung Hammer Straße unterwegs. Als sie einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw auswich, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Die Frau kam zu Fall und v