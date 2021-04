Abriss des Altbaus am Kreisgymnasium Haselünne - Polizei ermittelt

Nun ist das Hauptgebäude dran: Planmäßig schreitet der Abriss des Altbaus am Kreisgymnasium in Haselünne voran.

Daniel Gonzalez-Tepper

Haselünne. Der Abriss des Altbaus am Kreisgymnasium in Haselünne geht planmäßig voran. Am Donnerstagvormittag fraß sich ein Bagger durch die Mauern des Hauptgebäudes. Derweil ermittelt die Polizei.

Das eher regnerische Wetter spielte den Mitarbeitern der Firma van der Ahe ins Spiel. "Durch den Regen brauchen wir nicht so viel wässern, es staubt heute weniger", sagte Bauleiter Norbert van der Ahe. Wie geplant hatte sein Abris