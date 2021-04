Sie weiden jetzt im Auftrag der Stadt Haselünne: Die Tarpane im Wacholderhain.

Tobias Böckermann

Haselünne. Die Stadt Haselünne hat neue Mitarbeiter auf vier Beinen: Die Wildpferde im Wacholderhain grasen seit Ende 2020 für die Stadt. Aber sie haben ein Problem mit einigen Besuchern des Naturschutzgebietes.

Denn die extrem genügsamen Tarpane, so heißt die Wildpferdrückzüchtung im Wacholderhain offiziell, werden immer wieder gefüttert. Was in diesem Fall vielleicht sogar gut gemeint ist, macht die Pferde krank. Einige der elf Tiere le