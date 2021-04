Die Uhus in Haselünne haben Nachwuchs bekommen. Drei Küken (links ist eins gut zu sehen) sind geschlüpft.

Carola Alge

Haselünne . Der Uhu-Nachwuchs auf dem Dach der St. Vincentius-Kirche in Haselünne ist geschlüpft: Es sind drei Jungvögel.

Es ist bereits das sechste Mal, dass die Uhus in Haselünne auf dem Kirchturm Nachwuchs bekommen haben. Am 9. März legte das Uhu-Weibchen dort sein erstes Ei in den Brutkasten. Carola Alge Es i