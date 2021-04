Der Haselünner Paul Szech wird 100 Jahre alt. Ein bewegtes Leben liegt hinter ihm.

Ina Wemhöner

Haselünne . Paul Szech wurde 1921 geboren. Der 100-jährige Haselünner kann viele Geschichten eines ganzen Jahrhunderts erzählen. Nicht nur einmal sei er dem Tod von der Schippe gesprungen.

An Autos schrauben, Wandern, Kniffeln und Lesen: Das sind Paul Szechs Hobbys. Ein paar davon kann er heute nicht mehr ausüben. Er lebt im Altenheim Pro Talis in Haselünne. Hier ist er ein echtes Unikat, denn er ist in dem Haus der erst