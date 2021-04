Mit einem Rettungshubschrauber wurde die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus geflogen.

Lage. Eine 55-jährige Frau ist am Freitag mit ihrem Auto in Lage von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie ins Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei mitteilt, kam es an der Grenzstraße in Lage in der Grafschaft Bentheim zu dem Verkehrsunfall. Die Frau war gegen 14.40 Uhr mit ihrem Auto in Richtung B403 unterwegs, als sie in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle ve