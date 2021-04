Bauarbeiten an der K223 in Haselünne geplant

Ab Dienstag (6.April) starten die Bauarbeiten an der K223 in Haselünne.

Jan Woitas/dpa

Haselünne . Ab Dienstag (4.April) erneuert der Landkreis Emsland die Fahrbahn auf der Kreisstraße 223 in Haselünne. Ein Teilabschnitt muss voll gesperrt werden.

Für die Durchführung der Bauarbeiten werde der Streckenabschnitt Meppener Straße bis Hammer Straße für den Straßenverkehr komplett gesperrt. Die Vollsperrung beginnt an der Einmündung der B 402 und endet am Kreisverkehrsplatz an der Ha