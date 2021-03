Corona-Ausbrüche in Firmen: Lage in Haselünne weiter angespannt

Die Corona-Situation in Haselünne bleibt weiterhin angespannt.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Haselünne . In den vergangenen zwei Wochen sind die Corona-Zahlen in Haselünne rasant nach oben geschossen. Das liegt zum einen an infizierten Mitarbeitern von Firmen, zum anderen auch an Familientreffen.

Die Corona-Zahlen in Haselünne sind noch immer auf einem hohen Niveau. Vor gut zwei Wochen verzeichnete die Stadt vier Infizierte. Eine Woche später 24 und am Montag (29. März) bereits 44 Corona-Infizierte. Mittlerweile liegt die Zahl bei 3