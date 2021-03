Massive Corona-Ausbrüche in zwei Haselünner Firmen

Mehrere Mitarbeiter aus zwei Haselünner Unternehmen haben sich mit Corona angesteckt.

Sven Hoppe/dpa

Haselünne . In einem der beiden Unternehmen in Haselünne gibt es sogar einen größeren Corona-Ausbruch. Das lässt die Corona-Zahlen in der Hasestadt wieder extrem steigen.

Am Dienstag vor einer Woche verzeichnete die Stadt Haselünne vier Corona-Infizierte. Eine gute Quote für die Hasestadt, die bereits 380 bestätigte Corona-Fälle insgesamt hatte. Eine Woche später sind die Zahlen jedoch wieder rasan