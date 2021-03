Die Stadtverwaltung informierte den Ausschuss und die Öffentlichkeit über die Erweiterung des Sanierungsgebietes „Nördliche Innenstadt“ in Haselünne.

Carola Alge

Haselünne. Nun kann es weitergehen mit der Verschönerung in Haselünne: Das Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“ soll als nächstes erweitert werden.

Die Politiker in Haselünne wollen die Stadt attraktiver gestalten. Und kommen gut voran. Die Bauarbeiten an der Bahnhofstraße sind fast abgeschlossen. Mit den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Stadt will man städtebaulichen