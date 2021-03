Nach einem bewaffneten Überfall im Supermarkt in Haselünne ist die ehemalige Kassieren Maria R. aus Herzlake arbeitsunfähig. Sie hat Angstzustände und ist noch immer in psychologischer Behandlung.

Ina Wemhöner

Haselünne . Maria R. ist wütend, erneut wurde ein Supermarkt im Emsland überfallen. Die Herzlaker Kassiererin ist selbst Opfer eines Raubüberfalls und fragt sich, warum das Personal nicht besser geschützt wird.

Die Herzlakerin sitzt auf dem Sofa, sie fängt an zu zittern, als unsere Redaktion sie danach fragt, was ihr damals passiert ist. Die zweifache Mutter arbeitete über zehn Jahre als Kassiererin in einer Netto-Filiale im Emsland. Da