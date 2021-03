Tierärztin Svenja Fleischmann impft ein Pferd gegen das Equine Herpesvirus. Der Impfstoff wird allerdings mittlerweile knapp.

Iris Kroehnert

Haselünne / Haren. Der Reitsport in Deutschland und damit auch im Emsland steht still. Bis mindestens Ende März sind alle Turniere und Veranstaltungen abgesagt. Dies nicht wegen Corona, sondern wegen des "Equinen Herpesvirus". Was macht diese Infektion so gefährlich?

"Bedrohlich ist die Infektiosität und die Massivität der klinischen Symptome, die mir bislang so nicht bekannt ist", sagt Tierarzt Christoph Rowold aus Haselünne, der sich auf die Behandlung von Pferden spezialisiert hat. Gleichzeitig