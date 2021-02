Mechthild Witte spielt mit Lenny und Mia im Garten. Sie und ihre Familie haben sich bewusst dafür entschieden, Hunde aus Rumänien aus den Tierheimen aufzunehmen. Einfach war es nicht, aber die Arbeit hat sich gelohnt. Die Hunde haben wieder Vertrauen zu dem Menschen.

Witte

Haselünne . Viele Straßenhunde in Rumänien sind ausgehungert, krank oder verletzt. Die Haselünnerin Mechthild Witte will helfen und tat das, was viele Hundeliebhaber abschreckt.

Die 57-jährige Mechthild Witte ist eine Hundeliebhaberin, sie ist von klein auf mit Familienhunden aufgewachsen. Nun sind Straßenhunde aus Rumänien nicht gerade die klassischen Familienhunde, aber die Emsländerin hat es geschafft,