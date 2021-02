Soforthilfe bei akuten Herzproblemen in Haselünne-Eltern

Übergabe der neuen Defibrillatoren in Eltern: Norbert Boyer (von links), Marcus Vorholt, Elisabeth Kroner, Dennis Knese und Stefan Rolfers.

Martin Reinholz

Haselünne. In der Haselünner Ortschaft Eltern sollen am Dorfgemeinschaftshaus und am Sportplatz je ein Defibrillator für die lebensrettende Ersthilfe installiert werden.

Die elektronischen Lebensretter werden in Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband Emsland angeschafft.Der Ortsvorsteher der Haselünner Ortschaft Eltern, Stefan Rolfers, berichtete gegenüber unserer Redaktion von der Aktion der Elterner Dorf