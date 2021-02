Jeder kann helfen: Wälder verkommen zu Privat-Deponien

Einige schwarze Schafe entsorgen ihren Müll illegal in der Natur: Um Müllsündern auf die Spur zu kommen, ruft die Stadt Haselünne ihre Bürger ausdrücklich dazu auf, solche Fälle zu melden.

dpa

Haselünne . Alte Reifen liegen im Wald und Müllsäcke stehen an einer Wiese: Statt in der Tonne oder auf dem Wertstoffhof landet viel Abfall in freier Natur. Das ist widerlich und illegal. Ein Kommentar.

Keller aufräumen, Kleiderschrank ausmisten, Dachboden entrümpeln: Das gehört seit Monaten zum Corona-Beschäftigungsprogramm in vielen Haushalten. Das ist teilweise auch an den in der Region entsorgten Müllmengen abzulesen. Gewisse