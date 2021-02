Die illegale Müllentsorgung am Kreuzweg in Haselünne stört die Anwohnerin Maria Fischer-Liesen. Immer mehr Leute stellen dort einfach ihre Müllsäcke ab.

Ina Wemhöner

Haselünne . Eine alte Fritteuse, eine kaputte Badewanne und sonstiger Müll liegen auf einer Wiese in Haselünne. Die Anwohnerin Maria Fischer-Liesen hat genug von der illegalen Müllkippe.

An dem Kreuzweg in Haselünne geht die 67-jährige Maria Fischer-Liesen eigentlich gerne spazieren. Der Spazierweg ist direkt neben ihrer Siedlung. Es sei auch gleichzeitig der Weg für die Kreuzwegandacht an Ostern, erzählt uns die Haselünner