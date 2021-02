Altbau-Abriss in Haselünne: SPD wehrt sich gegen Vorwürfe

Die nächsten Tage soll mit dem Abriss des Altbaus am Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne begonnen werden. Mitglieder der Bürgerinitiative und des Heimatvereins und Politiker setzen sich derweil weiter für dessen Erhalt ein.

Ina Wemhöner

Haselünne . Der Streit um den Abriss des Altbaus am Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne geht nun in die letzte Runde. Denn der Abriss steht kurz bevor.

Nachdem sich nun die CDU-Fraktion Haselünne zum Abriss bekannt hat und in ihrer Pressemitteilung die Frage gestellt hatte, warum sich die 2017 gegründete Bürgerinitiative erst zu Wort meldet, als die Meinungsbildung im Kreis bere