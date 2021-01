Diebe zapfen in Haselünne 800 Liter Diesel aus Lkw ab

Rund 800 Liter Diesel stahlen Diebe aus einem Tank eines Lkw in Haselünne.

Marius Becker/dpa

Haselünne. In der Nacht zu Donnerstag ist es auf einem Autohof an der Löninger Straße in Haselünne zum Diebstahl von 800 Litern Dieselkraftstoff gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, brachen die Unbekannten das Tankschloss eines Lastwagens auf und gelangten so an das Diebesgut. Wie sie den Diesel abtransportierten, ist bislang unklar. 800 Liter Diesel wiegen etwa 670 Kilogramm. Der Sachschaden