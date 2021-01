Gregory M. Hecht (links) und Walter Borker vor dem Eingang der Niels-Stensen-Kliniken in Haselünne.

Lucie Wittenberg

Haselünne. In der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Haselünne behandelt Dr. Gregory M. Hecht Menschen in psychischen Notlagen. Im Interview sprechen er und Verwaltungsdirektor Walter Borker über die fehlende psychologische und psychiatrische Versorgung im Emsland und die Folgen für die psychisch Kranken.

Der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. Gregory M. Hecht und Walter Borker, der Verwaltungsdirektor des Krankenhauses in Haselünne, schildern im Interview mit unserer Redaktion die Situati