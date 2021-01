Bernd Esders

Foto: Sputnik GmbH

Haselünne. Die Stadt Haselünne trauert um einen bedeutenden und innovativen Unternehmer. Im Alter von 60 Jahren ist Bernd Esders verstorben. Seine imposante Lebensleistung spiegelt sich in seinem Betrieb, der Esders GmbH wider, die weiter expandiert und weltweit agiert.

Der gebürtige Haselünner machte sich nach dem Ingenieurstudium zuerst 1989 in Bielefeld selbstständig. Schon fünf Jahre später kehrte er mit seiner Familie zurück in seine Heimat und errichtete am jetzigen Firmenstandort "Hammer Tannen" das