Wird der Altbau-Abriss am Gymnasium Haselünne doch noch aufgeschoben?

Das alte Ursulinenkloster in Haselünne um 1914.

Archiv Meppener Tagespost

Haselünne . Im Streit um den Abriss des Altbaus am Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne hat sich nun der Heimatverein an die Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten gewandt, um den drohenden Abriss des historischen Gebäudes doch noch verhindern zu können.

Der emsländische Kreistag hatte im Oktober 2020 bereits beschlossen, den Altbau des St.-Ursula-Gymnasiums in Haselünne abzureißen. Seitdem regte sich mehrfach Widerstand gegen diese Entscheidung. Proteste vor dem Rathaus, Initiativen und ei