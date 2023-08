Laut einer Mitteilung von Dienstag kam es zu dem Vorfall am Samstagmorgen in der Zeit von 3 bis 3.30 Uhr in der Straße Markt in Haselünne. Dabei folgten der Polizei zufolge zwei bislang unbekannte männliche Personen der 22-Jährige zunächst durch die Innenstadt.

In Höhe der Sparkassen-Filiale habe einer der beiden Männer die Frau umarmt und ihr an die Brust sowie an das Gesäß gefasst, heißt es. Die junge Frau habe mehrmals lautstark geäußert, dass sie dies nicht möchte und rief um Hilfe, so die Polizei.

Mutmaßlicher Täter ist etwa 20 Jahre alt und hat eine stämmige Statur

Anschließend ließ die Person den Beamten zufolge von der Frau ab und beide Männer verließen den Ort in Richtung Neustadtstraße. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und von stämmiger Statur beschrieben. Er soll etwa 20 Jahre alt sein und hat dunkles, kurzes Haar. Er trug ein Shirt mit Camouflage-Muster sowie eine dunkle Hose.

Sein Begleiter ist etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er wird ebenfalls als circa 20 Jahre alt beschrieben und hat kurze blonde Haare. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne, Telefon 05961/9587800 zu melden.