Haselünne. Die Berentzen-Gruppe ist von Focus Money in der Kategorie Getränke als Deutschlands wertvollstes Unternehmen im Sinne der Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden.

Als Branchensieger Getränke überzeugte die Berentzen-Gruppe einer Pressemitteilung zufolge mit ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten in den Dimensionen ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung.



Eine deutschlandweit durchgeführte Studie hatte demnach die Berichte von mehr als 500 Unternehmen aus verschiedensten Branchen verglichen. Mit Hilfe wissenschaftlicher Begleitung durch das Hamburgische Welt Wirtschaftsinstitut (HWWI) wurde ein einheitliches Bewertungsschema geschaffen, das eine Gegenüberstellung von unternehmerischen Nachhaltigkeitsaktivitäten möglich macht. Die Berentzen-Gruppe hat nach diesem Bewertungsmaßstab den Top-Score von 100 Punkten erreicht.

„Wir freuen uns über die Auszeichnung zu einem der wertvollsten Unternehmen Deutschlands", sagt Ralf Brühöfner, im Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft unter anderem für die sogenannten Corporate Social Responsibility (CSR)-Aktivitäten verantwortlich, also für die Nachhaltigkeit.

Dabei habe die Berentzen-Gruppe im letzten Jahr einen Meilenstein erreicht: Die Mineralwassermarken Emsland Quelle und Märkisch Kristall sowie die Marke Mio Mio, die zur Tochtergesellschaft Vivaris GmbH & Co. KG gehören, werden klimaneutral produziert. Allerdings kompensiere man nicht nur die in der eigenen Produktion verursachten CO 2 -Emissionen. Vielmehr werde der gesamte CO 2 -Fußabdruck einschließlich der vorgelagerten Lieferkette und dem Transport in den Handel betrachtet und entsprechend ausgeglichen.

Neben der Klimaneutralität würden zahlreiche weitere Themen verfolgt. So werde beispielsweise bereits seit 2017 konzernweit mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien produziert. Neben ökologischen Faktoren seien es vor allem die Menschen, die im Zentrum der Nachhaltigkeitsaktivitäten der Unternehmensgruppe stünden. „Die Berentzen-Gruppe versteht sich jetzt und in Zukunft als verantwortungsvoller Arbeitgeber und als lebendiger Teil der Gesellschaft“, sagt Brühöfner. „Für aktuelle ebenso wie für potenzielle Mitarbeiter streben wir eine fortlaufende Verbesserung unserer Angebote und Arbeitsweisen an.“ So wurden beispielsweise in diesem Jahr neue Home Office-Reglungen umgesetzt, die Mitarbeitenden weitere Flexibilität ermöglichen.

Die Maßnahmen und zukünftige Ziele werden nun erstmalig in einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie der Berentzen-Gruppe festgehalten und in den Handlungsfeldern People, Planet und Products strukturiert. „Gemeinsam mit Mitarbeitenden, Investoren, Handelspartnern, Verbrauchern und der allgemeine Öffentlichkeit arbeiten wir für ein Ziel: Wir wirtschaften nachhaltig profitabel und übernehmen dabei gleichzeitig Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt“, betont Brühöfner abschließend.

Trotz der aktuell herausfordernden Situation in Zeiten der Corona-Pandemie, hält die Berentzen-Gruppe an den Nachhaltigkeitszielen der nächsten Jahre fest. Denn nach ihrem Verständnis wird nur ein Unternehmen, das seine ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung wahrnimmt, auch zukünftig ein wertvolles und erfolgreiches Unternehmen sowie ein attraktiver Arbeitgeber sein.