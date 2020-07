Haselünne. Gute Nachrichten beim Thema Ärzteversorgung in der Region: Yuriy Nikirenkov behandelt ab dem 10. August in einer neuen Praxis für Rheumatologie im Medizinischen Versorgungszentrum Haselünne.

