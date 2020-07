Bauelement in Haselünne fängt Feuer

Am Freitagmorgen ist auf einem Firmengelände in Haselünne ein Feuer gemeldet worden.

Friso Gentsch

HAselünne. Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr ist auf einem Firmengelände an der Meppener Straße in Haselünne ein Feuer gemeldet worden.