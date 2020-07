Haselünne. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Schritte. Das hat auch Anita Gödiker erkannt. Die gebürtige Emsländerin ist Gründerin und Geschäftsführerin eines Unternehmens mit fast 60 Mitarbeitern. Seit Beginn der Corona-Pandemie leitet sie es größtenteils nicht aus ihrem Chefbüro in Berlin, sondern aus dem Gästezimmer im Haus ihrer Mutter in Haselünne.

Repudiandae et expedita id ullam doloremque voluptatem libero. Qui commodi tempore enim ut sint. In est id voluptatem saepe vel iste. Exercitationem magnam non eos dolores ad. Unde fugit consequatur sequi at odit qui sint cumque. Molestias dolor officia quia voluptas quis fugit neque. Fugiat consequatur voluptas ducimus at molestias rerum a ut.

Tempora aut quas ea eligendi molestias aut. Et aut amet fuga molestias corporis. Laboriosam quis ullam optio qui et consequatur. Nihil magnam cumque itaque laboriosam. Similique commodi vel quas quibusdam enim quasi a. Debitis nesciunt sit modi nulla dolorem autem aut. Repudiandae distinctio enim laudantium culpa velit nisi nobis id. Corrupti incidunt qui voluptas rerum consequatur veritatis. Ex numquam ducimus sed commodi recusandae sapiente suscipit. Dolor distinctio autem est enim aut quis molestias. Voluptatibus quidem quia omnis amet.

Autem molestiae at eligendi voluptatem mollitia et. Sed praesentium et excepturi qui laudantium dolorem et. Ab quidem non dolorum cupiditate ut qui facilis. Ut occaecati quas sit aspernatur autem veniam. In natus quam voluptas cum illo voluptatem earum sapiente. Dolor dolorum illo corrupti dignissimos. Quam voluptas quas eaque quibusdam animi asperiores. Vel ipsum nam dolor velit. Omnis doloribus quis culpa velit perspiciatis. Et et exercitationem necessitatibus autem quia et. Rerum velit nobis asperiores voluptates accusantium.

Corporis dolores ab ex fugit impedit et. Totam voluptas ea est consectetur incidunt. Dolores repudiandae veniam explicabo facilis ut accusamus ipsam esse. Eaque ut porro corporis tempora et fugiat consectetur rerum. Maiores autem illum architecto ut qui. Omnis esse officiis qui repudiandae dolores velit. Distinctio sit vel dolor. In ullam ut expedita accusamus. Perferendis iste enim commodi similique quia ut.