Eine übergroße Staffelei für den Garten gab es zum Abschied: Werner Schräer (von links), Josef und Maria Laacks sowie Claudia Hartmann.

Martin Reinholz

Haselünne. Nach fast 42 Dienstjahren hat die Stadt Haselünne die Leiterin der Kindertagesstätte Regenbogen in Haselünne-Lahre, Maria Laacks, in den Ruhestand verabschiedet. Vertreter der Stadt, der Ortschaft Lahre, Kollegen und Elternvertreter dankten der Erzieherin für ihr jahrzehntelanges Wirken in der Haselünner Ortschaft.