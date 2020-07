Gefährdungslage in Bückelte spitzt sich zu: Landkreis trifft nun Maßnahmen

Der Fahrbahnteiler in Bückelte. Anwohner sehen hier eine große Gefahrenstelle. Jetzt will der Landkreis eingreifen.

Prins

Haselünne. Wegen der besonderen Gefährdungslage im Bereich der Querungshilfe an der Kreisstraße 223 Höhe Kapellenweg in Bückelte wird der Landkreis Emsland auf der Fahrspur in Richtung Haselünne nun einige Maßnahmen durchführen, um hier die Gefährdung für Radfahrer und Fußgänger zu verringern.