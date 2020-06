Haselünne. Die Stadt Haselünne hat für die Umsetzung des Digitalpaktes Schule ein Beratungsbüro beauftragt. Bei zwei Treffen wurde mit der Bödiker Oberschule die Bestandsaufnahme und die nächsten notwendigen Schritte besprochen, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

