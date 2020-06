Haselünne. Wenn man Belinda Müller und ihre Zwillingstöchter Jessica und Jasmin fragt, was Rassismus für sie bedeutet, antworten sie: „Dass man wegen seiner Hautfarbe, wegen der Optik anders behandelt wird. Dass Viele Schwarze als dumm und kriminell abstempeln und nicht sehen, wie wir wirklich sind.“ Dass Menschen nach der Tötung zweier Dunkelhäutiger durch Polizisten in den USA jetzt für Respekt und gegen Rassismus demonstrieren – alle drei finden es angebracht.

