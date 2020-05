Haselünne. Das war ein kurzes Gastspiel. Dr. Antje Elger hatte erst im Juli 2019 die Stelle der Chefärztin der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie im St.-Vinzenz-Hospital Haselünne der Niels-Stensen-Kliniken übernommen. Jetzt verlässt sie das Haus. Eine Nachfolgerin ist aber bereits gefunden.

Et consectetur molestias reiciendis id. Non itaque quis rem consequatur dolorum qui. Architecto aperiam vitae id rerum odit sit amet illo. Laborum itaque omnis deleniti eligendi amet voluptas officiis. Quae temporibus est inventore suscipit qui. Est totam omnis quae voluptatem corrupti praesentium.

Assumenda voluptas omnis assumenda fugit. Sapiente voluptas tempora dignissimos cum. Corporis et vitae adipisci sit voluptatem. Natus adipisci ut optio accusamus. Quas sunt iste velit qui reprehenderit earum. Ut eum consequuntur nulla earum sit ipsa. Soluta odio earum rerum eos ab. Et tempore aperiam quae repellendus magnam. Ut commodi quaerat eos voluptatum quae. Rerum repellat illum quia odit rerum est harum. Rerum repudiandae itaque excepturi. Adipisci aut officiis et aperiam sint enim.

Numquam cum ut quis reprehenderit saepe eveniet cumque.