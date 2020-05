Haselünne. Nach umfangreichen Umbau- und Modernisierungsarbeiten hat die Filiale des Unternehmens Ernsting`s family am Markt 18 in der Innenstadt von Haselünne wieder geöffnet.

