Ist Kuscheln in der Kita Lünni in Haselünne trotz Corona-Krise erlaubt?

Knuspermüsli-Zaun: Am Eingang zur Kita Lünni haben Annette Vieth (links) und ihre Kolleginnen Gläschen gefüllt, die Familienangehörige der betreuten Kinder mitnehmen können.

Carola Alge

Haselünne . Viele in der Corona-Krise geschlossene Einrichtungen öffnen wieder. Kitas nicht. Hier findet weiter eine Notbetreuung statt. Wie ist der Kita-Alltag in dieser Zeit? Annette Vieth, Leiterin des städtischen Krippenhauses Lünni in Haselünne, erzählt darüber im Gespräch mit unserer Redaktion.