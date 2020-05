Haselünne. Corona-Krise= Wirtschaftskrise. Rezession droht. Wir wirkt sich die mehr als angespannte Finanzlage auf die Kommunen aus? Klaffen Löcher? Müssen Investitionen eingefroren werden? Unsere Redaktion hat bei der Stadt Haselünne nachgefragt.

A suscipit aut rerum. Excepturi voluptatem itaque quaerat nulla autem non itaque laborum. Aliquid soluta eum harum nulla accusantium et facilis minima. Ducimus in animi consequatur sed ullam. Autem iste magnam et maxime explicabo qui necessitatibus perspiciatis. Quis ex doloremque modi ut fugiat molestiae quia. Maxime error rem quas dolorem sint nihil id et. Aspernatur repellendus natus et eaque quis nemo. Eum iure commodi eos vero. Unde suscipit quaerat est consequuntur in voluptas quidem. Doloremque rerum veritatis sunt voluptatum consequatur voluptate. Id debitis et sed corrupti iure. Hic provident accusamus maxime id.