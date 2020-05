Haselünne. Wie konnten Oma und Opa nur ohne Hip Hop, Hollywood und Smartphone leben? Was bedeutet das Leben auf dem Land für Jugendliche? Auf welche Art prägt das Dorfleben die Menschen? Diesen Fragen soll der geplante Podcast der LAG Hasetal auf den Grund gehen. Dazu werden sowohl junge als auch ältere Hasetaler zum Gespräch gebeten.

